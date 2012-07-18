"Финикс" проиграл "Кливленду" в Летней лиге, "Бостон" победил "Чикаго"

В рамках Летней лиги «Финикс» встречался с «Кливлендом» и потерпел поражение со счётом 75:89. Самым результативным игроком матча стал Маркифф Моррис. На его счету 24 очка и 17 подборов.

НБА. Летняя лига. Лас-Вегас

«Финикс» — «Кливленд» — 74:89 (23:20, 14:17, 17:33, 20:19)

«Финикс»: Моррис (24 + 17 подборов), Симс (12), Лэндри (11).

«Кливленд»: Сэмюэлз (17 + 5 подборов), Уэйтерс (16), Слоун (13), Зеллер (10 + 12 подборов).

«Бостон» — «Чикаго» — 79:74 (23:18, 30:14, 17:21, 9:21)

«Бостон»: Э. Мур (25 + 7 подборов), Кристмас (18), Смит (11).

«Чикаго»: Батлер (25 + 7 подборов), Томас (10 + 13 подборов), Р. Мур (8)

«Шарлотт» — «Миннесота» — 81:78 (18:15, 19:18, 18:18, 26:27)

«Шарлотт»: Малленс (33 + 8 подборов), Уокер (15 + 8 передач), Хантер (12 + 9 подборов).

«Миннесота»: Джонсон (24), Уильямс (17 + 7 подборов), Доуделл (11), Престес (10).