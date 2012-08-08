Грин: до начала карьеры болел за "Вашингтон"
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Баскетболист «Бостона» Джефф Грин рассказал, кто был его кумиром до того, как он сам попал в НБА.
«До того как я попал на драфт, болел за „Вашингтон Уизардс“, потому что родом из тех мест. Тогда команда была на ходу и регулярно участвовала в плей-офф. Главными звёздами команды тогда были Гилберт Аренас, Кэрон Батлер и Антоун Джэмисон, они много сделали для города. Я был большим фанатом Гилберта.
Также мне очень нравился стиль Джэмисона. Мы с ним в чём-то похожи. Антоун был среди любимых игроков», – цитирует Грина американская пресса.
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