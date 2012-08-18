Женская сборная России U-14 победила команду Израиля на турнире в Словении
На турнире в Словении сборная России, составленная из игроков не старше 14 лет, встречалась с национальной командой Израиля. Наши девушки выиграли все четверти и добились убедительной победы со счётом 65:44. Отметим, Татьяна Ханыкина и её тёзка Казакова сделали по дабл-даблу.
Турнир в Словении. Девушки. До 14 лет.
Россия — Израиль — 65:44 (16:9, 14:12, 21:11, 14:12)
Россия: Ханыкина (18 + 14 подборов), Казакова (13 + 10 подборов).
19 августа в 15:30 по московскому времени нашим девушкам предстоит встреча с командой Хорватии.
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