Николас и Хряпа рассказали о матче со "Спартаком-Приморье"

В первом матче чемпионата России БЕКО ПБЛ ПБК ЦСКА на выезде разгромил «Спартак-Приморье» 82:51. После игры защитник Дрю Николас и форвард Виктор Хряпа рассказали о ходе встречи для канала «ЦСКА Баскет-ТВ».

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