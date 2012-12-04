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70 очков Дэвиса, Аффлало и Редика принесли "Орландо" победу над "Голден Стэйт"

70 очков Дэвиса, Аффлало и Редика принесли "Орландо" победу над "Голден Стэйт"
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3 декабря в Окленде состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Голден Стэйт Уорриорз” принимал на своём паркете баскетболистов „Орландо Мэджик”. По итогам встречи гости одержали победу со счётом 102:94. Самыми результативными игроками “Орландо” стали Аррон Аффлало и Глен Дэвис, набравшие по 24 очка. Кроме того, 22 очками отметился защитник гостей Джей Джей Редик, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл – 14 очков и 15 подборов.

Самым результативным игроком „Голден Стэйт” стал защитник Стивен Карри, который принёс своей команде 25 очков и совершил 11 результативных передач.

НБА. Регулярный чемпионат. Сезон-2012/13

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2012, вторник. 07:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Окончен
94 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Ли - 22, Джек - 17, Лэндри - 9, Барнс - 9, Томпсон - 8, Эзели - 4, Тайлер, Биедриньш, Бэйзмор, Дженкинс, Грин, Джефферсон
Орландо Мэджик: Аффлало - 24, Дэвис - 24, Редик - 22, Вучевич - 14, Нельсон - 7, Айон - 4, Мур - 3, Харклесс - 2, Николсон - 2, О'Куинн, Смит, Макробертс, Джонс