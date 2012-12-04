70 очков Дэвиса, Аффлало и Редика принесли "Орландо" победу над "Голден Стэйт"

3 декабря в Окленде состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Голден Стэйт Уорриорз” принимал на своём паркете баскетболистов „Орландо Мэджик”. По итогам встречи гости одержали победу со счётом 102:94. Самыми результативными игроками “Орландо” стали Аррон Аффлало и Глен Дэвис, набравшие по 24 очка. Кроме того, 22 очками отметился защитник гостей Джей Джей Редик, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл – 14 очков и 15 подборов.

Самым результативным игроком „Голден Стэйт” стал защитник Стивен Карри, который принёс своей команде 25 очков и совершил 11 результативных передач.

НБА. Регулярный чемпионат. Сезон-2012/13

