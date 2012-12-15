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Кейси: "Торонто" много тренировался в последнее время

Кейси: "Торонто" много тренировался в последнее время
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Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси высказался по поводу победы над «Даллас Маверикс» "+19" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА, которая позволила его команде прервать серию из шести поражений. Лучшим в составе «Рэпторс» стал Линас Клейза, набравший 20 очков.

«У нас ещё много игр впереди и нельзя расслабляться. В матче с „Далласом“ мои парни показали отличную игру. В последние дни мы много тренировались, ведь это единственное, что можно делать, когда у команды серия из шести поражений подряд», — отметил Кейси.

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Новости. Баскетбол