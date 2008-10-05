"Фуэнлабрада" выиграла у "Мурсии"
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Мадридская «Фуэнлабрада» дома легко выиграла у «Мурсии», набрав почти 100 очков. Хозяева были впереди после трёх четвертей с разницей в 26 очков, и последняя четверть стала формальностью.
Чемпионат Испании. Первый тур.
«Фуэнлабрада» — «Мурсия» — 97:81 (21:23, 28:17, 28:11, 20:30)
Ф: Бланко (23), Олесон (21), Рамос (16), Параисо (15), Лопес (10).
М: Томас (18), Роблес (16), Фахардо (10), Барнс (10).
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