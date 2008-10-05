"Фуэнлабрада" выиграла у "Мурсии"

Мадридская «Фуэнлабрада» дома легко выиграла у «Мурсии», набрав почти 100 очков. Хозяева были впереди после трёх четвертей с разницей в 26 очков, и последняя четверть стала формальностью.

Чемпионат Испании. Первый тур.

«Фуэнлабрада» — «Мурсия» — 97:81 (21:23, 28:17, 28:11, 20:30)

Ф: Бланко (23), Олесон (21), Рамос (16), Параисо (15), Лопес (10).

М: Томас (18), Роблес (16), Фахардо (10), Барнс (10).