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"Фуэнлабрада" выиграла у "Мурсии"

"Фуэнлабрада" выиграла у "Мурсии"
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Мадридская «Фуэнлабрада» дома легко выиграла у «Мурсии», набрав почти 100 очков. Хозяева были впереди после трёх четвертей с разницей в 26 очков, и последняя четверть стала формальностью.

Чемпионат Испании. Первый тур.

«Фуэнлабрада» — «Мурсия» — 97:81 (21:23, 28:17, 28:11, 20:30)

Ф: Бланко (23), Олесон (21), Рамос (16), Параисо (15), Лопес (10).
М: Томас (18), Роблес (16), Фахардо (10), Барнс (10).

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