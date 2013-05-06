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"Нижний Новгород" начнёт подготовку к "Жальгирису" 8 мая

"Нижний Новгород" начнёт подготовку к "Жальгирису" 8 мая
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6 мая из Санкт-Петербурга вернулись баскетболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода». Накануне нижегородцы обыграли питерский «Спартак» и вышли в четвертьфинал Единой лиги ВТБ, где им предстоит встретиться с литовским «Жальгирисом».

Как сообщает официальный сайт «Нижнего Новгорода», подготовка в четвертьфинальной серии до трёх побед начнётся в среду, 8 мая – первая тренировка назначена на утро. До того баскетболистам предоставлено два выходных дня для восстановления после серии со «Спартаком».

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