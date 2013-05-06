"Нижний Новгород" начнёт подготовку к "Жальгирису" 8 мая

6 мая из Санкт-Петербурга вернулись баскетболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода». Накануне нижегородцы обыграли питерский «Спартак» и вышли в четвертьфинал Единой лиги ВТБ, где им предстоит встретиться с литовским «Жальгирисом».

Как сообщает официальный сайт «Нижнего Новгорода», подготовка в четвертьфинальной серии до трёх побед начнётся в среду, 8 мая – первая тренировка назначена на утро. До того баскетболистам предоставлено два выходных дня для восстановления после серии со «Спартаком».