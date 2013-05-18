Пашутин: УНИКС понимал, что им некуда отступать

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение в третьей игре четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«Мы начали очень пассивно, без агрессии в защите. Сколько ни готовились, ни говорили, ни возвращались с тайм-аутами в игру — УНИКС высочайшего уровня команда, и к каждой игре с ними нужно относиться как к решающей, последней. Мы сделаем выводы, всё проанализируем, и завтра надо сыграть все сорок минут, биться за каждый матч. К каждой игре нужно относиться как к решающей.

Мы готовились к серьёзной игре, потому что третий матч такой же, как и первый по психологической значимости. УНИКС понимал, что им некуда отступать, и просто необходимо было сделать всё для того, чтобы побеждать. Мы совершили очень много позиционных ошибок в защите, дали почувствовать игру Лайдэю, Эйдсону, которые вошли в игру в очень хорошем бросковом режиме и зарабатывали преимущество», — цитирует Пашутина «Р-Спорт».