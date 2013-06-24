Занони: В данный момент у Италии великолепный командный дух

Игрок женской сборной Италии по баскетболу Илария Занони поделилась впечатлениями от игры своей команды в матче группового этапа Евробаскета, в котором итальянские баскетболистки одержали победу над сбоной Черногории со счётом 66:60.

«В данный момент у нас великолепный командный дух. Мы прекрасно понимали, что придётся сражаться, но в то же время нам нечего было терять на Евробаскете. Для большинства игроков команды это первый турнир подобного уровня. Нам нравится играть против таких отличных команд, как сборная Черногории», — приводит слова Занони официальный сайт турнира.