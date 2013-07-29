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Фёдор Лихолитов перешёл в "Автодор"

Фёдор Лихолитов перешёл в "Автодор"
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Бывший центровой сборной России Фёдор Лихолитов стал игроком саратовского «Автодора», выступающего в Суперлиге, сообщает «Р-Спорт».

Минувший сезон 33-летний центровой провёл в составе волгоградского «Красного Октября», который в новом сезоне дебютирует в Единой лиге ВТБ. «Автодор» станет двенадцатым клубом Лихолитова за семнадцатилетнюю карьеру.

Среди клубов, за которые прежде выступал Лихолитов, турецкий «Бешикташ», французский «Страсбург», пермский «Урал-Грейт», казанский УНИКС, московское «Динамо» и петербургский «Спартак».

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