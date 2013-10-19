Плеханов: в очередной раз БК "Донецк" проиграл подборы

Главный тренер БК «Донецк» Валерий Плеханов прокомментировал игру своей команды в матче против мариупольского «Азовмаша». Напомним, что тигры одержали победу со счётом 79:71.

«Как я и говорил перед матчем в интервью, игра будет непростой. Психология любого спорта располагает к тому, что если в течение большей части игрового времени ты выигрываешь больше десяти очков, концентрацию ты теряешь вне зависимости от того, что говорит тренер, как ты бы не пытался настроиться. Это с нами и произошло в четвертой четверти. Началось все с банальных потерь второй пятерки и закончилось недонастроем на последний выход, на последние минуты основной пятерки. У нас был жесткий разговор в раздевалке, просто так эти вещи мы не оставляем. Естественно, будем разбирать почему у нас вместо защиты образовался хаос, другого слова я не подберу. Почему мы настолько пассивно отыграли эту четверть? Почему в нападении забили 12 очков? Это все настрой. Люди вышли уже победителями, а так не бывает. Я опять подчеркиваю то, что я говорил – любая слабинка — сразу достанут. Так и получилось, слава богу, что хватило запаса. Я благодарен болельщикам, которые до конца нас поддерживали. Извинения им и от меня тоже. Такие четверти не красят баскетбол. Поверьте, мы разберем все ошибки и постараемся все это дело исправить.

В очередной раз мы проиграли подборы, к сожалению. Хотя к перерыву была ничья, и после третьей четверти тоже все было нормально. Это все касается четвертой четверти. Есть над чем работать. В любом случае, победа есть победа. Пусть немножко с привкусом, но обыграть „Азовмаш“ всегда приятно. Я очень рад за ребят, за зрителей что мы одолели очень сильную команду», — приводит слова Плеханова basket.com.ua.