Маркопулос: в Нижнем Новгороде ПАОК провёл свой худший матч в нынешнем сезоне

Главный тренер ПАОК Анастасиос Маркопулос прокомментировал крупное поражение своей команды от «Нижнего Новгорода» в матче группового этапа Кубка Европы. Напомним, что в выездном матче греки проиграли со счётом 53:87.

«Ключевым моментом в этом матче стал эпизод, когда судьи пропустили пробежку у игрока „Нижнего Новгорода“. В результате наша команда ещё и получила технический. После такого развития соперник безраздельно завладел инициативой, а мы провели, наверное, худший свой матч в нынешнем сезоне», — приводит слова Маркопулоса официальный сайт нижегородской команды.