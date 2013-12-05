Отто Портер близок к возвращению после травмы бедра

Форвард Отто Портер, выбранный «Вашингтон Уизардс» под общим третьим номером драфта НБА 2013 года, близок к возвращению в строй после восстановления от травмы бедра, полученной им перед началом тренировочного лагеря команды.

По сообщению Washington Post, на вопрос о том, как скоро Портер может появиться в составе «Вашингтона», тот ответил: «Я чувствую, что почти готов». Главный тренер «Уизардс» Рэнди Уитмэн заявил, что сначала нужно убедиться, что Портер полностью восстановился, и только после этого решать, примет ли Портер участие в матче против «Милуоки Бакс», который состоится в ночь с пятницы на субботу.