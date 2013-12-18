Тренер "Индианы" может пропустить матч с "Майами"
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Фрэнк Фогель может пропустить матч своей команды с «Майами». Присутствию тренера на игре может помешать простуда, сообщает в «твиттере» сотрудник клуба Дэвид Бэннер. Матч «Пэйсерс» и «Хит» состоится в среду на площадке «Майами».
На данный момент «Индиана» и «Майами» занимают первую и вторую позиции в Восточной конференции. «Пэйсерс» в 24 матчах одержали 20 побед и делят вторую строчку в общем зачёте НБА, уступая только «Портленду». «Хит» из 24 игр выиграли 18 и в общем зачёте НБА идут пятыми.
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