Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер "Индианы" может пропустить матч с "Майами"

Тренер "Индианы" может пропустить матч с "Майами"
Комментарии

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Фрэнк Фогель может пропустить матч своей команды с «Майами». Присутствию тренера на игре может помешать простуда, сообщает в «твиттере» сотрудник клуба Дэвид Бэннер. Матч «Пэйсерс» и «Хит» состоится в среду на площадке «Майами».

На данный момент «Индиана» и «Майами» занимают первую и вторую позиции в Восточной конференции. «Пэйсерс» в 24 матчах одержали 20 побед и делят вторую строчку в общем зачёте НБА, уступая только «Портленду». «Хит» из 24 игр выиграли 18 и в общем зачёте НБА идут пятыми.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022