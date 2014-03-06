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Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию РФБ по иску со стороны ФБПК

Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию РФБ по иску со стороны ФБПК
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6 марта состоялось заседание Мосгорсуда, на котором была рассмотрена апелляция Российской федерации баскетбола (РФБ) на решение Пресненского суда Москвы, которым были признаны недействительными процедура и итоги выборов президента РФБ. Таким образом, Мосгорсуд оставил прежнее судебное решение неизменным. РФБ может обжаловать решение Мосгорсуда в течение шести месяцев, сообщает «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что процедура и итоги выборов президента РФБ Юлии Аникеевой были признаны Пресненским судом Москвы недействительными. Федерацию баскетбола Пермского края (ФБПК), выдвинувшую на выборы Светлану Абросимову, не устроили квоты представительства для участия в конференции. В иске говорилось, что во время выборов и в период подготовки конференции были нарушены федеральные законы «Об общественных объединениях» и «О физической культуре и спорте».

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