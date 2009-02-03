"Сакраменто" проиграл 49 очков "Финиксу"

«Сакраменто» проигрывает в 9-й раз за 10 последних матчей в рамках регулярного первенства НБА. Всего же команда уступила в 39-й раз — больше всех в лиге.

«Финикс» выиграли у «Кингс» 48 очков. Это самая крупная победа дня.

НБА. Регулярный чемпионат. 2 февраля

«Финикс» — «Сакраменто» — 129:81 (40:19, 33:24, 32:14, 24:24).

Ф: Стаудмайр (25), Ричардсон (24), Хилл (14).

С: Сальмонс (19), Мартин (13), Томпсон (12).