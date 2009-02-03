"Сакраменто" проиграл 49 очков "Финиксу"
«Сакраменто» проигрывает в 9-й раз за 10 последних матчей в рамках регулярного первенства НБА. Всего же команда уступила в 39-й раз — больше всех в лиге.
«Финикс» выиграли у «Кингс» 48 очков. Это самая крупная победа дня.
НБА. Регулярный чемпионат. 2 февраля
«Финикс» — «Сакраменто» — 129:81 (40:19, 33:24, 32:14, 24:24).
Ф: Стаудмайр (25), Ричардсон (24), Хилл (14).
С: Сальмонс (19), Мартин (13), Томпсон (12).
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