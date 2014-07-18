УНИКС официально подтвердил подписание контракта с Лиходеем
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Баскетбольный клуб УНИКС на своём официальном сайте подтвердил факт подписания контракта с форвардом Валерием Лиходеем. Детали сделки не разглашаются.
Ранее агент Лиходея Вадим Михалевский на своей странице в «Твиттере» сообщил о том, что россиянин подписал однолетний контракт с казанским клубом.
В прошлом сезоне Лиходей выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань». В 21 игре в розыгрыше Евролиги (из них 3 в стартовом составе) Валерий набирал 5,9 очка и делал 2 подбора в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ Лиходей принял участие в 24 играх, в 7 из них выходя в стартовой пятёрке и набирая 6,9 очка и делая 1,5 подбора в среднем за игру.
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