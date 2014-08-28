В “Филадельфии” пока не знают, сможет ли Эмбид сыграть в сезоне-2014/15

В “Филадельфии” пока не уверены, сможет ли Джоэл Эмбид, выбранный командой под общим третьим номером на драфте-2014, сыграть хотя бы в одном матче предстоящего сезона. Напомним, что в июне Эмбид был прооперирован после того, как у него диагностировали перелом ноги.

“На данный момент я пока ещё не могу ничего сказать. Сейчас он находится в Филадельфии, посещает наших медиков и проходит различные тесты. Он получит хорошее базовое лечение, а затем мы разработаем план на реабилитацию. Пока он всё ещё в гипсе. Он отрабатывал трёхочковые в зале, стоя на одной ноге. Я не знаю, как он будет играть”, — приводит слова генменеджера “Сиксерс” Сэма Хинки Philly.