В “Филадельфии” пока не знают, сможет ли Эмбид сыграть в сезоне-2014/15
В “Филадельфии” пока не уверены, сможет ли Джоэл Эмбид, выбранный командой под общим третьим номером на драфте-2014, сыграть хотя бы в одном матче предстоящего сезона. Напомним, что в июне Эмбид был прооперирован после того, как у него диагностировали перелом ноги.
“На данный момент я пока ещё не могу ничего сказать. Сейчас он находится в Филадельфии, посещает наших медиков и проходит различные тесты. Он получит хорошее базовое лечение, а затем мы разработаем план на реабилитацию. Пока он всё ещё в гипсе. Он отрабатывал трёхочковые в зале, стоя на одной ноге. Я не знаю, как он будет играть”, — приводит слова генменеджера “Сиксерс” Сэма Хинки Philly.
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