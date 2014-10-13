Хирург: травма Дюранта не станет хронической, он будет играть как новенький

Один из ведущих американских ортопедов, спортивный хирург Ник Гроссо поделился мнением о степени серьёзности травмы форварда «Оклахомы» Кевина Дюранта, который будет вынужден пропустить старт регулярного чемпионата из-за проблем со стопой.
«Вероятность, что травма Дюранта станет хронической, ничтожно мала, если предварительные прогнозы медиков подтвердятся и речь идёт действительно лишь о стрессовом переломе одной из костей стопы. Если операция будет сделана правильно, после восстановления он сможет играть как новенький», — приводит слова Гроссо издание USA Today.
«Всего лишь спустя несколько дней после операции, если она пройдёт успешно, Кевин сможет заниматься на велотренажёре. Это значительно упростит ситуацию, поскольку в таком случае он не успеет растерять физические кондиции, ведь изо дня в день сможет получать определённые нагрузки», — считает специалист.
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