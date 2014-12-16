После того как Адетокунбо оседлал Бледсо, его предложили называть Адетокунпони

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо оседлал разыгрывающего «Финикса» Эрика Бледсо в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НБА с участием этих команд. Редакторы портала SB Nation, опубликовавшие занятный момент, объяснили эпизод следующим образом: «У грека настолько длинные ноги, что иногда он не замечает, как соперники оказываются между ними». И предложили теперь писать фамилию Янниса – Адетокунпони.