Долан: отправил письмо, полное ненависти, понимая, что делать этого не стоит
В ходе благотворительного мероприятия владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан признал, что совершил ошибку, написав гневное ответное письмо болельщику, выразившему недовольство результатами и кадровой политикой клуба.
«Я отправил действительно плохое, полное ненависти письмо. Обычно на сообщения, полные негатива, я не отвечаю, но на сей раз письмо оказалось у меня перед глазами в самый неподходящий момент, и я не удержался. Фактически ответил уколом на укол. Честно говоря, я понимал, что совершил ошибку и поступать таким образом не стоило, но я всё равно ответил, потому что был очень зол. Ведь выпад был направлен против меня лично», — приводит слова Долана ESPN.
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