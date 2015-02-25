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Леброн Джеймс: превзойти Пиппена для меня значит больше, чем обогнать Айверсона

Леброн Джеймс: превзойти Пиппена для меня значит больше, чем обогнать Айверсона
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Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс рассказал, какое из двух своих недавних достижений он считает более значимым.

«Превзойти Скотти Пиппена по количеству передач значит для меня намного больше, чем обогнать Аллена Айверсона по набранным очкам. Мне всегда доставляет больше удовольствия наблюдать, как мои партнёры завершают атаку, чем забивать самому. А это ощущение даёт именно точный пас. В своё время меня научили, как правильно играть в баскетбол, и потому мне нравится помогать товарищам по команде», – цитирует Джеймса ESPN.

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