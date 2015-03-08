«Зенит» нанёс «Химкам» третье поражение в Лиге ВТБ, Лэндри набрал 20 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке одержал победу над «Химками» со счётом 65:63. Эта неудача стала для подопечных Римаса Куртинайтиса, возглавляющих турнирную таблицу, всего третьей на внутренней арене с начала текущего сезона и первой с января 2015 года, когда Тайрес Райс и компания на выезде уступили «Автодору».

Самым результативным игроком встречи с 21 очком в активе стал защитник «Химок» Петтери Копонен. В составе победителей 20 баллами и 9 подборами отметился центровой Кайл Лэндри.