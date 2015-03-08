«Зенит» нанёс «Химкам» третье поражение в Лиге ВТБ, Лэндри набрал 20 очков
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке одержал победу над «Химками» со счётом 65:63. Эта неудача стала для подопечных Римаса Куртинайтиса, возглавляющих турнирную таблицу, всего третьей на внутренней арене с начала текущего сезона и первой с января 2015 года, когда Тайрес Райс и компания на выезде уступили «Автодору».
Самым результативным игроком встречи с 21 очком в активе стал защитник «Химок» Петтери Копонен. В составе победителей 20 баллами и 9 подборами отметился центровой Кайл Лэндри.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 марта 2015, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
65 : 63
Химки
Московская область, Россия
Зенит: Лэндри - 20, Ходж - 16, Д. Кулагин - 11, Джонс - 6, Валиев - 4, Боровняк - 2, Вихров - 2, Десятников - 2, Спиридонов - 2, Гордеев, Комолов, Кузякин
Химки: Копонен - 21, Райс - 14, Моня - 7, Патеев - 6, Вяльцев - 5, Ханикатт - 4, Шелекето - 4, Огастин - 2, Ильницкий, Клавер, Попович, Сахаров
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