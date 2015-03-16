Олдридж: я перестал использовать высокомерие в качестве мотивации

Форвард «Портленда» Ламаркус Олдридж после победы над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА признался, что с годами он перестал использовать высокомерие в качестве мотивации.

«Когда я был молодым, то думал о том, как стану первым номером на драфте НБА и чего буду добиваться в этом статусе. Но теперь, когда я провёл в лиге достаточно много сезонов, перестал думать об этом вовсе и использовать надменность в качестве мотивации», – приводит слова Олдриджа AP.