Олдридж: я перестал использовать высокомерие в качестве мотивации
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Форвард «Портленда» Ламаркус Олдридж после победы над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА признался, что с годами он перестал использовать высокомерие в качестве мотивации.
«Когда я был молодым, то думал о том, как стану первым номером на драфте НБА и чего буду добиваться в этом статусе. Но теперь, когда я провёл в лиге достаточно много сезонов, перестал думать об этом вовсе и использовать надменность в качестве мотивации», – приводит слова Олдриджа AP.
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