Итудис: Джексон чувствует свою принадлежность к великому ЦСКА
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление соглашения с защитником Аароном Джексоном.
«В нашем клубе очень рады видеть тот вклад, который Аарон вносит в успех команды, его мотивацию и преданность делу. Он был очень важным для нас игроком в минувшем сезоне. Верю, что оставаясь вместе, избегая травм, мы сможем подарить радость нашим болельщикам. Существенно, что Аарон высоко ценит работу каждого в нашем клубе, чувствует свою принадлежность к великому ЦСКА, готов сделать всё возможное, чтобы помочь команде побеждать. Это многое говорит о нём как о человеке, нам нужны в составе именно такие игроки», – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
08:00
-
07:34
-
05:26
-
00:59
- 26 октября 2022
-
23:55
-
23:35
-
21:58
-
20:56
-
20:52
-
19:59
-
19:48
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
15:15
-
13:53
-
12:48
-
12:02
-
10:46
-
10:04
-
09:56
-
09:19
-
08:00
-
05:08
-
00:57
-
00:00
- 25 октября 2022
-
22:54
-
22:22
-
21:33
-
20:54
-
20:20
-
19:56
-
19:39
-
19:21
-
18:53
Партнерский контент