Итудис: Джексон чувствует свою принадлежность к великому ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление соглашения с защитником Аароном Джексоном.

«В нашем клубе очень рады видеть тот вклад, который Аарон вносит в успех команды, его мотивацию и преданность делу. Он был очень важным для нас игроком в минувшем сезоне. Верю, что оставаясь вместе, избегая травм, мы сможем подарить радость нашим болельщикам. Существенно, что Аарон высоко ценит работу каждого в нашем клубе, чувствует свою принадлежность к великому ЦСКА, готов сделать всё возможное, чтобы помочь команде побеждать. Это многое говорит о нём как о человеке, нам нужны в составе именно такие игроки», – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.