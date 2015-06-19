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А. Джексон: полон мотивации стереть те чувства, которые ЦСКА испытал в Мадриде

А. Джексон: полон мотивации стереть те чувства, которые ЦСКА испытал в Мадриде
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Защитник ЦСКА Аарон Джексон сказал, что признателен руководству клуба и тренерскому штабу команды за то, что они продлили с ним соглашения на два года.

«Благодарен президенту и тренерскому штабу, что они продлили мой контракт ещё на два года, показав таким образом веру в меня… Восхищён и полон мотивации стереть те чувства, которые команда вместе со мной испытала в Мадриде, хочу вернуть в ЦСКА славные дни», – приводит слова Джексона официальный сайт клуба.

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