А. Джексон: полон мотивации стереть те чувства, которые ЦСКА испытал в Мадриде
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Защитник ЦСКА Аарон Джексон сказал, что признателен руководству клуба и тренерскому штабу команды за то, что они продлили с ним соглашения на два года.
«Благодарен президенту и тренерскому штабу, что они продлили мой контракт ещё на два года, показав таким образом веру в меня… Восхищён и полон мотивации стереть те чувства, которые команда вместе со мной испытала в Мадриде, хочу вернуть в ЦСКА славные дни», – приводит слова Джексона официальный сайт клуба.
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