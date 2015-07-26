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Попович: нельзя игнорировать, что трёхочковый намного ценнее двухочкового

Попович: нельзя игнорировать, что трёхочковый намного ценнее двухочкового
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Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович высказал мнение об эволюции баскетбола.

«Трёхочковый настолько ценнее двухочкового, что это нельзя игнорировать. Поэтому необходимо выдерживать баланс между игрой через трёхсекундную и атаками с дистанции. Но даже когда мяч доставляется под кольцо, в уме всегда держат возможность скидки на свободного партнёра на периметре. Поэтому наши комбинации не приведут к значительным изменениям в лиге из-за этой трёхочковой дуги», – цитирует Поповича Dime Magazine.

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