Попович: нельзя игнорировать, что трёхочковый намного ценнее двухочкового

Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович высказал мнение об эволюции баскетбола.

«Трёхочковый настолько ценнее двухочкового, что это нельзя игнорировать. Поэтому необходимо выдерживать баланс между игрой через трёхсекундную и атаками с дистанции. Но даже когда мяч доставляется под кольцо, в уме всегда держат возможность скидки на свободного партнёра на периметре. Поэтому наши комбинации не приведут к значительным изменениям в лиге из-за этой трёхочковой дуги», – цитирует Поповича Dime Magazine.