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Сборная Испании уверенно победила команду Греции

Сборная Испании уверенно победила команду Греции
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Сборная Испании уверенно переиграла команду Греции в игре второго этапа Евробаскета-2009. Отметим, что во второй половине матча гречанки сумели набрать лишь 13 очков. Испанки вышли в лидеры группы.

Чемпионат Европы. Женщины. Латвия. Второй этап

Греция — Испания — 48:67 (18:15, 17:24, 4:18, 9:10).
Греция: Мальтси (26), Папамихаил (9), Каленцу (6).
Испания: Монтанана (19), Агилар (12), Торренс (10).

Положение команд:
1. Испания — 6 (3);
2. Словакия — 5 (3);
3. Латвия — 4 (2);
4. Польша — 4 (3);
5. Греция — 3 (3);
6. Чехия — 2 (2).

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Новости. Баскетбол