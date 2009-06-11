Сборная Испании уверенно победила команду Греции

Сборная Испании уверенно переиграла команду Греции в игре второго этапа Евробаскета-2009. Отметим, что во второй половине матча гречанки сумели набрать лишь 13 очков. Испанки вышли в лидеры группы.

Чемпионат Европы. Женщины. Латвия. Второй этап

Греция — Испания — 48:67 (18:15, 17:24, 4:18, 9:10).

Греция: Мальтси (26), Папамихаил (9), Каленцу (6).

Испания: Монтанана (19), Агилар (12), Торренс (10).

Положение команд:

1. Испания — 6 (3);

2. Словакия — 5 (3);

3. Латвия — 4 (2);

4. Польша — 4 (3);

5. Греция — 3 (3);

6. Чехия — 2 (2).