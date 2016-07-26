"Детройт" подписал контракт с Рэем Макколлумом

«Детройт Пистонс» объявили о подписании контракта с защитником Рэем Макколлумом. Официально об условиях сделки клуб не сообщил, но предполагается, что речь идёт о годичном соглашении на условиях, близких к ветеранскому минимуму.

25-летний Макколлум, напомним, был выбран «Сакраменто Кингз» во втором раунде драфта НБА 2013 года, а минувший сезон провёл в составе «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз», в 41 матче регулярного чемпионата набирая в среднем 3,3 очка, 1,1 подбора и 1,5 передачи за 11,6 минуты.