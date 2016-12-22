УНИКС и Карпухин разорвали контракт по обоюдному согласию

Руководство УНИКСа и атакующий защитникпрекратили сотрудничество по обоюдному согласию, о чём сообщает официальный сайт казанского клуба.26-летний Карпухин, выступавший в прошлом в «Автодоре», предыдущий сезон провёл в составе питерского «Зенита». В Единой лиге ВТБ он сыграл в 35 матчах, в среднем набирая по 3,4 очка, а также совершая по 0,5 подбора и 0,3 передачи. В текущем сезоне он принял участие в 6 встречах, набирал по 4,5 очка, а также совершал по 0,8 подбора и передачи.