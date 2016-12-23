Пашутин: УНИКС недостаточно жёстко играл с лидерами «Жальгириса»

Главный тренер казанского УНИКСапрокомментировал победу над литовским «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 88:80.«Это наша вторая подряд победа в Евролиге. Мы проявили характер. Начали матч хорошо, но потом, во второй и третьей четвертях, позволили снайперам „Жальгириса“ наносить свободные броски с очень высоким процентом попаданий. Мы не так жёстко играли с лидерами хозяев. Но в конце третьей — начале четвёртой четверти мы сделали выводы, пропустили всего 11 очков, забив в ответ 30. То есть уже мы контролировали ритм игры, хорошо двигали мяч, заиграли более комбинационно, перестали спешить в нападении. Словом, ребята сплотились и выиграли», — приводит слова Пашутина официальный сайт УНИКСа.