Ясикявичюс: Колом обыграл защиту «Жальгириса»

Главный тренер литовского «Жальгириса»подвёл итоги матча с УНИКСом (80:88) в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Отдельно Ясикявичюс отметил защитника УНИКСакоторый набрал 15 очков и отдал 8 результативных передач.«УНИКС провёл отличный матч как в защите, так и в нападении, сделав рывок в концовке. Не могу не отметить лидеров гостей, они полностью оправдали свой статус. Я говорю о Ките Лэнгфорде, Артёме Параховском и Кино Коломе. Последний, на мой взгляд, был инициатором, он обыграл нашу защиту.Наша молодёжь должна понимать, что игра продолжается 40 минут. Да, у нас были хорошие моменты во втором и третьем периодах, вели с разницей в 12 очков. Но нельзя было фолить на Лэнгфорде, когда у нас было уже 5 командных фолов! Надо было останавливать его до броска», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт казанского клуба.