«Бостон» продлил победную серию, обыграв «Индиану», А. Томас набрал 28 очков

«Бостон Селтикс» одержал выездную победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе закончилась со счётом 109:102 в пользу гостей. «Пэйсерс» выиграли первую четверть с разницей в 9 очков, однако провалили вторую, проиграв её со счётом 9:29. Этот отрезок в итоге и оказался решающим, хотя «Индиана» в концовке и смогла навязать сопернику борьбу.Самым результативным игроком у победителей стал, набравший 28 очков, ещё по 15 баллов в активе Эйвери Брэдли и Джея Краудера. У «Индианы» 31 очко записал на свой счёт Джефф Тиг, по 19 набрали Пол Джордж и Си Джей Майлз. Таддеус Янг оформил дабл-дабл (15 очков, 12 подборов).Эта победа стала для «Бостона» четвёртой кряду.