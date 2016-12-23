«Голден Стэйт» отыгрался с "-16" и поверг «Бруклин»

«Голден Стэйт Уорриорз» добился выездной победы над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 117:101 в пользу гостей. «Воины» проиграли первую половину с разницей в 16 очков, однако разгромили соперника в третьей четверти — 39:19. В заключительной четверти «Уорриорз» лишь развили свой успех, доведя итоговое преимущество до "+16".
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. 23 очка в активе Клэя Томпсона, Стивен Карри набрал 15, Заза Пачулия оформил дабл-дабл (15 очков, 14 подборов). У проигравших стоит отметить Брука Лопеса (28 очков).
Эта победа стала для «воинов» шестой подряд.