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«Лейкерс» упустили перевес "+19" и проиграли «Майами», Мозгов набрал 14 очков

23 декабря 2016, пятница. 07:13. Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и закончилась со счётом 115:107 в пользу хозяев. По ходу второй четверти преимущество «Лейкерс» достигало 19 очков, но к большому перерыву «Майами» сократил отставание до "-7". По итогам трёх четвертей «Хит» вырвались вперёд и не упустили победу в концовке.

В составе «Майами» два игрока оформили дабл-даблы с одинаковыми показателями — Хассан Уайтсайд и Джастис Уинслоу набрали по 23 очка и сделали по 13 поборов. Ещё 21 очко в активе Горана Драгича. За «Лейкерс» 27 очков набрал Лу Уильямс, 20 — Ник Янг. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 29 минут, набрал 14 очков, сделал 6 подборов и поставил 1 блок-шот.

Для «Лейкерс» это поражение стало третьим подряд и 11-м в последних 12 матчах.
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
115 : 107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Уинслоу - 23, Уайтсайд - 23, Драгич - 21, Джонсон - 19, Ричардсон - 9, Макробертс - 4, Рид - 2, Уильямс, Хаслем, Бош, Макгрудер, Уэйтерс, Бэббит, Эллингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Уильямс - 27, Янг - 20, Расселл - 17, Мозгов - 14, Денг - 13, Робинсон - 8, Ингрэм - 4, Кларксон - 4, Уорлд Пис, Зубац, Рэндл, Уэртас, Кальдерон, Нэнс, Блэк
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
23 декабря 2016, пятница
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