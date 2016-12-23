«Лейкерс» упустили перевес "+19" и проиграли «Майами», Мозгов набрал 14 очков

«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и закончилась со счётом 115:107 в пользу хозяев. По ходу второй четверти преимущество «Лейкерс» достигало 19 очков, но к большому перерыву «Майами» сократил отставание до "-7". По итогам трёх четвертей «Хит» вырвались вперёд и не упустили победу в концовке.В составе «Майами» два игрока оформили дабл-даблы с одинаковыми показателями — Хассан Уайтсайд и Джастис Уинслоу набрали по 23 очка и сделали по 13 поборов. Ещё 21 очко в активе Горана Драгича. За «Лейкерс» 27 очков набрал Лу Уильямс, 20 — Ник Янг. Российский центровойпровёл на площадке 29 минут, набрал 14 очков, сделал 6 подборов и поставил 1 блок-шот.Для «Лейкерс» это поражение стало третьим подряд и 11-м в последних 12 матчах.