Крис Пол травмировал бедро в матче с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс»повредил мышцы задней поверхности бедра в поединке регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Спёрс» (106:101).Инцидент случился в конце третьей четверти. Лидер калифорнийского клуба не смог доиграть матч и был вынужден покинуть площадку. Пол провёл на паркете 23 минуты, собрав коллекцию из 19 очков, 7 подборов, 6 результативных передач и 2 перехватов.По информации ESPN, повреждение Криса не носит серьёзного характера. Его участие в следующей игре находится под вопросом.