Попович: «Клипперс» сильнее «Сан-Антонио»? Конечно, да. Это глупый вопрос

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказал мнение о поражении от «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
«В этой лиге нужно играть все 48 минут, а «Сан-Антонио» на этот раз играл только 24. Во второй половине мы действовали энергично и жёстко. Но до большого перерыва ничего этого не было.
Значит ли эта победа, что «Клипперс» сильнее «Спёрс»? Конечно, да. Они уже дважды обыграли нас. Разве это показатель того, что мы лучше? Это глупый вопрос», – цитирует Поповича ESPN.
Встреча завершилась поражением «Сан-Антонио» со счётом 101:106.