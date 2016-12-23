Попович: «Клипперс» сильнее «Сан-Антонио»? Конечно, да. Это глупый вопрос

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»высказал мнение о поражении от «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.«В этой лиге нужно играть все 48 минут, а «Сан-Антонио» на этот раз играл только 24. Во второй половине мы действовали энергично и жёстко. Но до большого перерыва ничего этого не было.Значит ли эта победа, что «Клипперс» сильнее «Спёрс»? Конечно, да. Они уже дважды обыграли нас. Разве это показатель того, что мы лучше? Это глупый вопрос», – цитирует Поповича ESPN.Встреча завершилась поражением «Сан-Антонио» со счётом 101:106.