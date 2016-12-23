Бертомеу: Евролига не изменит решения, «Финал четырёх — 2017» пройдёт в Стамбуле

Президент Евролигисказал, что серия терактов в Турции не заставит перенести «Финал четырёх» турнира нынешнего сезона из Стамбула.«Финал четырёх» Евролиги в 2017 году пройдёт в Стамбуле. Мы не отступим от своего решения. Конечно, мы обеспокоены недавними событиями в Турции. Но правительство страны предоставило нам гарантии безопасности. Турецкие власти даже больше Евролиги заинтересованы в том, чтобы международное мероприятие такого масштаба прошло без эксцессов. По статистике, теракты часто случаются в Турции, но они происходят и в других странах. Если мы из-за страха перенесём «Финал четырёх», это будет означать победу террористов», – цитирует Бертомеу El Mundo Deportivo.