Кеньон Мартин: Джордж Карл – трусливое ничтожество, а его книга полна лжи

Экс-игрок НБАрезко отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего тренера, с которым он работал в «Денвер Наггетс».«Книга Карла – это сгусток желчи ужасного и трусливого тренера. Возможно, я не лучший человек, но все знают, что я рос без отца. А какое оправдание за отвратительный характер есть у Джорджа? Он эгоистичная, озабоченная, ничтожная личность, а его книга полна лжи и наветов. Неудивительно, что его везде увольняли», – написал Мартин в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».