Грин пропустил матч с «Бруклином» из-за рождения сына

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»отсутствовал на площадке в выездном матче с «Бруклин Нетс», который состоялся 23 декабря и завершился победой его команды со счётом 117:110, из-за рождения сына — Дрэймонда Джамала Грина-джуниора.Малыш появился на свет в 3:55 утра по местному времени, о чём баскетболист сообщил на своей странице в «Инстаграме». Пока не известно, будет ли Грин участвовать в матче с «Детройт Пистонс», который пройдёт 24 декабря также на выезде.Посмотреть фотографии малыша можно, перейдя по следующей ссылке:https://www.instagram.com/p/BOVXXz_AKXr/?taken-by=money23green