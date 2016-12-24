Защитник УНИКСа Лэнгфорд признан MVP 14-го тура Евролиги

Защитник казанского УНИКСапризнан самым ценным игроком 14-го тура регулярного первенства Евролиги. В матче с литовским «Жальгирисом» Лэнгфорд набрал 26 очков и получил рейтинг эффективности 36, а его команда выиграла — 88:80.Центровой «Фенербахче» Экпе Юдо получил рейтинг 33 за матч с ЦСКА (95:79), в котором набрал 17 очков, совершил 11 подборов и 5 блок-шотов. Третье место с рейтингом 30 занял центровой «Барселоны» Анте Томич, сообщает официальный сайт турнира. В игре с «Миланом» (89:75) он набрал 19 очков, совершил 6 подборов и 5 передач.