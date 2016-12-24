Бертомеу: расширение Евролиги до двадцати четырёх команд исключено

Президент Евролиги Жорди Бертомеу дал промежуточную оценку новому формату турнира, а также отмёл возможность увеличения количества команд в следующем сезоне.
«Требуется больше времени, чтобы дать точную оценку, но, конечно, первые выводы уже можно сделать. Существенно вырос соревновательный уровень, вырос процент матчей, исход в которых решают пять и менее очков, стало больше непредсказуемых исходов. Что говорить? Достаточно взглянуть на плотность в таблице регулярного чемпионата. Нас радует качество баскетбола, но ещё больше радует рост посещаемости. Интерес болельщиков — это главный ответ на вопрос об эффективности нового формата. Посещаемость по сравнению с прошлым сезоном выросла на 28 процентов, и это значит, что мы добиваемся того, чего хотели.
Ни единого шанса на увеличение количества команд нет. Расширение Евролиги до двадцати четырёх команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет. Критерии допуска также меняться не будут. Известно, что в следующем сезоне в турнире выступят 11 команд с лицензией «А», победитель Кубка Европы, чемпионы Единой лиги ВТБ, Адриатической лиги, чемпионатов Германии и Испании. То есть wild card не будет», — приводит слова Бертомеу «Р-Спорт».