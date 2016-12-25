К. Томпсон: не думаю, что мои колкости мотивировали Джеймса в финале

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз»накануне рождественского матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» вспомнил о своих нелестных высказываниях в адрес форварда соперникаво время финальной серии плей-офф прошлого сезона.«Не думаю, что мои колкости не давали Леброну уснуть, и он использовал их для собственной мотивации. Но даже если и так, то не вижу в этом проблемы. Тогда у «Голден Стэйт» было три возможности закрыть серию, но мы этого не сделали. Так что вряд ли мои слова стали решающим фактором», – цитирует Томпсона ESPN.По ходу финала «Уорриорз» вёл в серии 3-1, но всё же уступил.