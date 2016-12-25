Уэйд: «Чикаго» немного недорабатывает в обороне, а в НБА этого не прощают

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»высказал мнение о причинах последних неудач команды.«В каждом матче «Чикаго» проводит очень хорошие отрезки на обеих сторонах площадки. Но в то же время периодически мы и проваливаемся. Нам просто не хватает стабильности. В нападении «Буллз» нужно не стесняться атаковать в подходящих ситуациях. В обороне мы иногда немного недорабатываем. А в НБА этого не прощают», – цитирует Уэйда ESPN.«Чикаго» проиграл 8 из 11 последних поединков регулярного чемпионата.