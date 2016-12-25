Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уэйд: «Чикаго» немного недорабатывает в обороне, а в НБА этого не прощают

25 декабря 2016, воскресенье. 10:55. Баскетбол
Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд высказал мнение о причинах последних неудач команды.

«В каждом матче «Чикаго» проводит очень хорошие отрезки на обеих сторонах площадки. Но в то же время периодически мы и проваливаемся. Нам просто не хватает стабильности. В нападении «Буллз» нужно не стесняться атаковать в подходящих ситуациях. В обороне мы иногда немного недорабатываем. А в НБА этого не прощают», – цитирует Уэйда ESPN.

«Чикаго» проиграл 8 из 11 последних поединков регулярного чемпионата.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Буллз Дуэйн Уэйд
Новости. Баскетбол
25 декабря 2016, воскресенье
10:55 Уэйд: «Чикаго» немного недорабатывает в обороне, а в НБА этого не прощают
10:49 К. Томпсон: не думаю, что мои колкости мотивировали Джеймса в финале
10:23 Феерические «гвозди» М. Джордана и Брайанта – в лучших рождественских данках НБА
10:02 Брэдли: перед Рождеством составил план того, над чем буду работать в межсезонье
10:00 «Орландо» ищет варианты обмена Вучевича и Пэйтона
09:42 Из книги Карла убрали критику в адрес Казинса, Диваца и Ранадива
02:07 Найт может перейти из «Финикса» в «Сакраменто»
00:58 Дентмон покинул «Галатасарай» и продолжит карьеру в Китае
24 декабря 2016, суббота
23:57 Обследование не выявило у Лилларда серьёзную травму
23:00 Полиция в Барселоне обвинила Райса в угоне собственной машины
21:53 УГМК завоевал женский Кубок России по баскетболу
20:38 Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Багатскис возглавил «Маккаби»
19:45 Бывший баскетболист сборной Франции Бадиане погиб в автомобильной аварии
18:29 Бертомеу: расширение Евролиги до двадцати четырёх команд исключено
17:34 Порзингис признан спортсменом года в Латвии
16:30 Защитник УНИКСа Лэнгфорд признан MVP 14-го тура Евролиги
16:17 Теодосич написал письмо 10-летнему себе
15:29 Рондо: «Чикаго» может добиваться побед, не являясь самой атлетичной командой НБА
15:28 Лиллард подвернул ногу в матче с «Сан-Антонио»
15:02 Горан Драгич: я не планирую уходить из «Майами»
14:53 «Детройт» выведет из обращения игровой номер Ричарда Хэмилтона
14:41 Леброн Джеймс лично доставил $ 1,3 млн победителям телешоу
13:50 Уэстбрук: меня не мотивирует игра Айзеи Томаса
13:40 Карпухин: хочу помочь «Автодору» выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ
13:36 В. Родионов: рассчитываем, что Карпухин усилит атаку «Автодора» с периметра
13:13 Драммонд станцевал после эффектного данка с сопротивлением Пачулии
12:58 Карпухин подписал контракт с «Автодором»
12:38 «Торонто» установил рекорд клуба по гостевым победам подряд
12:12 Сокрушительный данк Харрисона Барнса и проход Ирвинга – в топ-10 дня в НБА
11:55 Уэйд: игроки «Чикаго» недостаточно хорошо действуют в защите
11:18 Харрисон Барнс реализовал победный бросок в матче с «Клипперс»
11:17 Лавин набрал рекордные в карьере 40 очков
11:09 Новицки вернулся в строй в матче с «Клипперс»
11:03 Лю: противостояние «Кливленда» и «Голден Стэйт» может войти в историю
10:55 Адетокунбо обновил личный рекорд результативности
10:32 НБА и профсоюз игроков ратифицировали новое коллективное соглашение
10:23 «Клипперс» проиграл «Далласу», Харрисон Барнс набрал 24 очка
09:01 «Сан-Антонио» победил в Портленде "+20", Леонард набрал 33 очка
08:30 «Филадельфия» уступила в Финиксе, несмотря на 27 очков Эмбии
08:03 «Торонто» обыграл «Юту», Лоури набрал 36 очков, Дерозан — 24
07:25 40 очков Лавина не спасли «Миннесоту» от домашнего поражения «Сакраменто»
07:25 «Нью-Орлеан» одолел «Майами», Дэвис набрал 28 очков и сделал 23 подбора
06:58 39 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Вашингтон» — "+27"
06:53 31 очко Андерсона не спасло «Хьюстон» от поражения в Мемфисе
06:38 Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть в Бостоне
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+