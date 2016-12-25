Пашутин: игрокам из Европы было психологически тяжело сегодня

Главный тренер УНИКСапрокомментировал победу своей команды над «Пармой» (105:98 ОТ).«Хочу поздравить команду с Рождеством, так как у нас много игроков из Европы. Для них было психологически тяжело играть сегодня и встречать праздник вдали от семьи. Поэтому я сказал ребятам: чтобы сделать праздник ярче, мы должны победить.Мы ожидали, что будет тяжёлая игра, много силовой борьбы и контактов. Так и получилось. Мы плохо начали, позволили Анджушичу набрать 21 очко за 20 минут игрового времени. Но в раздевалке произвели коррективы и стали играть по-другому в защите. У нас сегодня не получилось эффективно действовать в нападении — хочется сыграть результативно и красиво, но победа в итоге гораздо важнее. Всех с наступающими праздниками!» — цитирует Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.