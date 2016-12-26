Хаслем: Шакил О'Нил бегал по раздевалке «Майами» голым

Центровой «Майами Хит»рассказал об экстравагантной привычке бывшего одноклубника —«Он провёл какое-то время, бегая по раздевалке голышом. Представьте, как кто-то ростом 216 см и весом 136 кг бегает по раздевалке голым, обнимает всех и хлопает по телам, если ваш разум может такое представить», — сказал Хаслем ESPN.Слова Хаслема подтвердил ещё один бывший игрок «Хит» —«От меня он держался подальше. Знал, что я врежу ему по яйцам. Он держал их на свободе. Это были смешные времена. Он по-настоящему издевался над болл-боями. Хватал их и прыгал на них с голой задницей. Катался с ними по полу. Было весело», — сказал Моурнинг.