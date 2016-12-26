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Теодосич: меня ужасно тяжело тренировать

26 декабря 2016, понедельник. 02:45. Баскетбол
Разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич рассказал, каким трудным характером он обладает, отметив, что именно по этой причине его сложно тренировать.

«Для меня тренировать самого себя ужасно тяжело. Может быть, я когда-то в шутку говорил о том, что не представляю себя тренером именно по этой причине (улыбается). Но я абсолютно уверен, что не очень-то это и легко — сотрудничать и находить общий язык со мной. Димитрис Итудис, как и Душан Ивкович когда-то, дал мне и себе время, чтобы притереться друг к другу», — признался Теодосич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Планидиным.

С полной версией интервью вы можете ознакомиться здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
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