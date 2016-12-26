Теодосич: меня ужасно тяжело тренировать

Разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич рассказал, каким трудным характером он обладает, отметив, что именно по этой причине его сложно тренировать.
«Для меня тренировать самого себя ужасно тяжело. Может быть, я когда-то в шутку говорил о том, что не представляю себя тренером именно по этой причине (улыбается). Но я абсолютно уверен, что не очень-то это и легко — сотрудничать и находить общий язык со мной. Димитрис Итудис, как и Душан Ивкович когда-то, дал мне и себе время, чтобы притереться друг к другу», — признался Теодосич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Планидиным.
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