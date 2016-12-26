31 очко и 15 передач Уэстбрука принесли «Оклахома-Сити» победу над «Миннесотой»

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и закончилась со счётом 112:100 в пользу хозяев. «Волки» выиграли первую четверть, однако к большому перерыву уже уступали с разницей в 4 очка. Во второй половине «Тандер» лишь увеличили своё преимущество.
Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Расселл Уэстбрук — на его счету 31 очко и 15 передач. Стивен Адамс набрал 22 очка, Энес Кантер — 20. У «Миннесоты» стоит отметить Карла Таунса (26 очков) и Эндрю Уиггинса (23).