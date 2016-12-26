Астахов: хочется видеть «Химки» в европейском дивизионе НБА

Генеральный директор «Химок»поделился планами подмосковного клуба на ближайшее будущее и рассказал о задачах команды в долгосрочной перспективе.«Конечно, хотелось бы, чтобы баскетбольный клуб «Химки» играл в европейском дивизионе НБА, если он когда-то будет. А если говорить о ближайшей перспективе, то, безусловно, наша задача – вернуться в Евролигу. Мы понимаем все связанные с этим проблемы, но ставим только максимальные задачи. Конечно, хочется играть в лучшем европейском соревновании среди топовых европейских клубов и постепенно, шаг за шагом стараться выиграть и чемпионат России, и Евролигу. Это очень сложно сделать, но стратегическая задача у нас только такая. Тактические могут различаться. Например, в этом сезоне мы хотим победить в Еврокубке и оказаться в финале Единой лиги ВТБ», — рассказал Астахов «Чемпионату».